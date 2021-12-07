День ангела Екатерины: красивые поздравления в открытках, стихах и СМС

Поздравления в СМС

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Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днем Святой Екатерины. Пусть светлое имя ее оберегает тебя от жизненных неудач. Пусть оно станет путеводной звездой, ведущей тебя по ровной и широкой дороге судьбы к успеху, счастью и благополучию!

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Поздравляю со светлым и благодатным праздником Святой Екатерины! Пусть Святая Екатерина никогда не покидает тебя, помогает, напутствуя тебя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе настоящего счастья, терпения в трудные периоды, сильной веры в душе, чистых помыслов и спокойного жизненного пути!

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Сердечно поздравляю с Днем Святой Екатерины. Пусть ангел твой тебя оберегает от невзгод, поет добрые песни, кода тебе грустно и дарит надежду, когда на сердце тревожно. Желаю великой силы воли, желаю настоящего счастья и отрады, желаю с искренней верой и благим светом души продолжать свой жизненный путь.

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Екатерина, Катя, Катюша! Поздравляю с днем святой Екатерины. Поскольку эту святую считают покровительницей женщин и счастливого брака, желаю семейного благополучия, женственности, внутренней гармонии, большой веры и светлой любви. Пускай святая Екатерина отвечает на ваши искренние просьбы и дарит то, о чем ее молите.

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С Днем Святой Екатерины! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного вам благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!

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Поздравления в стихах

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Я тебя, Катюша,

Сегодня поздравляю,

В жизни быть счастливой

Я тебе желаю.

Пусть судьба исполнит

Все твои желания,

Пусть любовь подарит

Нежные признания.

Милой Катерина -

Нежности, удачи,

Чтоб была счастливой,

Чтоб купалась в счастье.

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С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

***

7 декабря твои именины,

Сегодня день святой Екатерины.

Пусть твоя святая тебя оберегает,

От напастей и бед она защищает.

И пусть она вперед идет,

В дороге жизни всякое бывает,

И, если нужно, за руку берет,

Покровом святым накрывает.

Твоя святая пусть тебе укажет,

Какой путь лучше для тебя,

И если нужно, поворот покажет

И лучший выбор для тебя.

***

С днем Святой Екатерины,

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины,

Поздравления от меня.

Пусть всегда оберегает,

От невзгод она тебя.

И от счастья пусть сияют,

Твои, Катенька, глаза.

Будь любимой и здоровой,

Никогда не унывай.

Яркой будь ты и весёлой,

И проблем совсем не знай.

***

У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя!

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!

***

Поздравления в открытках