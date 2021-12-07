День ангела Екатерины: красивые поздравления в открытках, стихах и СМС

День Великомученицы Екатерины каждый год отмечается 7 декабря. В этот большой православный праздник поздравляют всех женщин, которых зовут Катерина.
Редакция Styler собрала самые лучшие поздравления с праздником в стихах, СМС и открытках.
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Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днем Святой Екатерины. Пусть светлое имя ее оберегает тебя от жизненных неудач. Пусть оно станет путеводной звездой, ведущей тебя по ровной и широкой дороге судьбы к успеху, счастью и благополучию!
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Поздравляю со светлым и благодатным праздником Святой Екатерины! Пусть Святая Екатерина никогда не покидает тебя, помогает, напутствуя тебя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе настоящего счастья, терпения в трудные периоды, сильной веры в душе, чистых помыслов и спокойного жизненного пути!
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Сердечно поздравляю с Днем Святой Екатерины. Пусть ангел твой тебя оберегает от невзгод, поет добрые песни, кода тебе грустно и дарит надежду, когда на сердце тревожно. Желаю великой силы воли, желаю настоящего счастья и отрады, желаю с искренней верой и благим светом души продолжать свой жизненный путь.
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Екатерина, Катя, Катюша! Поздравляю с днем святой Екатерины. Поскольку эту святую считают покровительницей женщин и счастливого брака, желаю семейного благополучия, женственности, внутренней гармонии, большой веры и светлой любви. Пускай святая Екатерина отвечает на ваши искренние просьбы и дарит то, о чем ее молите.
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С Днем Святой Екатерины! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного вам благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!
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Я тебя, Катюша,
Сегодня поздравляю,
В жизни быть счастливой
Я тебе желаю.
Пусть судьба исполнит
Все твои желания,
Пусть любовь подарит
Нежные признания.
Милой Катерина -
Нежности, удачи,
Чтоб была счастливой,
Чтоб купалась в счастье.
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С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
***
7 декабря твои именины,
Сегодня день святой Екатерины.
Пусть твоя святая тебя оберегает,
От напастей и бед она защищает.
И пусть она вперед идет,
В дороге жизни всякое бывает,
И, если нужно, за руку берет,
Покровом святым накрывает.
Твоя святая пусть тебе укажет,
Какой путь лучше для тебя,
И если нужно, поворот покажет
И лучший выбор для тебя.
***
С днем Святой Екатерины,
Катя, с праздником тебя!
Принимай ты в именины,
Поздравления от меня.
Пусть всегда оберегает,
От невзгод она тебя.
И от счастья пусть сияют,
Твои, Катенька, глаза.
Будь любимой и здоровой,
Никогда не унывай.
Яркой будь ты и весёлой,
И проблем совсем не знай.
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У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя!
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
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