День ангела Дмитра: як красиво привітати з іменинами

День ангела Дмитра - особливе свято для всіх, хто має це ім’я. У цей день вшановують святого Димитрія, покровителя мужності, сили та захисту, просячи його заступництва і благословення.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання та листівки для Дмитра.

Привітання своїми словами

З Днем ангела! Нехай святий покровитель завжди оберігає тебе, даруючи спокій і натхнення. Бажаю здоров'я, удачі та яскравих емоцій у кожному дні!

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Вітаю з твоїм святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримуючи і ведучи тебе до щастя. Бажаю здійснення всіх мрій і безмежної радості!

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З Днем ангела! Нехай святий оберігає тебе від усіх негараздів і дарує тобі щасливі миті. Бажаю щастя, любові та тепла в кожному серці!

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Вітаю з цим чудовим святом! Нехай ангел-охоронець приносить у твоє життя мир, надію і гармонію. Бажаю тобі успіхів у всіх справах і яскравих моментів щастя!

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С Днем ангела! Нехай святий покровитель наповнює твоє життя світлом і радістю. Бажаю тобі здоров'я, благословення і багато незабутніх миттєвостей!

Красиві привітання з іменинами для Дмитра (зображення: forkids.org.ua)

Вірші для Дмитра

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Дмитра,

Хай доля шле тобі добра!

***

Ангел вдома в тебе був,

І молитву твою чув,

Та й на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я й жменю віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів мільйон любові,

І кохання й не на слові,

Ще каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Можна ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

***

В День ангела Дмитра бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Красиві привітання для Дмитра з іменинами (зображення: forkids.org.ua)