День ангела Дмитра: як красиво привітати з іменинами
День ангела Дмитра - особливе свято для всіх, хто має це ім’я. У цей день вшановують святого Димитрія, покровителя мужності, сили та захисту, просячи його заступництва і благословення.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання та листівки для Дмитра.
Привітання своїми словами
З Днем ангела! Нехай святий покровитель завжди оберігає тебе, даруючи спокій і натхнення. Бажаю здоров'я, удачі та яскравих емоцій у кожному дні!
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Вітаю з твоїм святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримуючи і ведучи тебе до щастя. Бажаю здійснення всіх мрій і безмежної радості!
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З Днем ангела! Нехай святий оберігає тебе від усіх негараздів і дарує тобі щасливі миті. Бажаю щастя, любові та тепла в кожному серці!
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Вітаю з цим чудовим святом! Нехай ангел-охоронець приносить у твоє життя мир, надію і гармонію. Бажаю тобі успіхів у всіх справах і яскравих моментів щастя!
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С Днем ангела! Нехай святий покровитель наповнює твоє життя світлом і радістю. Бажаю тобі здоров'я, благословення і багато незабутніх миттєвостей!
Красиві привітання з іменинами для Дмитра (зображення: forkids.org.ua)
Вірші для Дмитра
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Хай доля шле тобі добра!
***
Ангел вдома в тебе був,
І молитву твою чув,
Та й на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я й жменю віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів мільйон любові,
І кохання й не на слові,
Ще каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Можна ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
***
В День ангела Дмитра бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Красиві привітання для Дмитра з іменинами (зображення: forkids.org.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Ого", Вікіпедія.