День ангела Дмитрия: как красиво поздравить с именинами
День ангела Дмитрия - особый праздник для всех, кто имеет это имя. В этот день почитают святого Димитрия, покровителя мужества, силы и защиты, прося его покровительства и благословения.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления и открытки для Дмитрия.
Приветствие своими словами
С Днем ангела! Пусть святой покровитель всегда оберегает тебя, даря покой и вдохновение. Желаю здоровья, удачи и ярких эмоций в каждом дне!
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Поздравляю с твоим праздником! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживая и ведя тебя к счастью. Желаю исполнения всех мечтаний и безграничной радости!
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С Днем ангела! Пусть святой оберегает тебя от всех бед и дарит тебе счастливые мгновения. Желаю счастья, любви и тепла в любом сердце!
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Поздравляю с этим чудесным праздником! Пусть ангел-хранитель приносит в твою жизнь мир, надежду и гармонию. Желаю тебе удачи во всех делах и ярких моментов счастья!
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С Днем ангела! Пусть святой покровитель наполняет твою жизнь светом и радостью. Желаю тебе здоровья, благословения и многих незабываемых мгновений!
Красивые поздравления с именинами для Дмитрия (изображение: forkids.org.ua)
Стихи для Дмитрия
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Хай доля шле тобі добра!
***
Ангел вдома в тебе був,
І молитву твою чув,
Та й на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я й жменю віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів мільйон любові,
І кохання й не на слові,
Ще каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Можна ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
***
В День ангела Дмитра бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Красивые поздравления для Дмитрия с именинами (изображение: forkids.org.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Ого", Википедия.