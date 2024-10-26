День ангела Дмитрия: как красиво поздравить с именинами

День ангела Дмитрия - особый праздник для всех, кто имеет это имя. В этот день почитают святого Димитрия, покровителя мужества, силы и защиты, прося его покровительства и благословения.

Приветствие своими словами

С Днем ангела! Пусть святой покровитель всегда оберегает тебя, даря покой и вдохновение. Желаю здоровья, удачи и ярких эмоций в каждом дне!

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Поздравляю с твоим праздником! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживая и ведя тебя к счастью. Желаю исполнения всех мечтаний и безграничной радости!

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С Днем ангела! Пусть святой оберегает тебя от всех бед и дарит тебе счастливые мгновения. Желаю счастья, любви и тепла в любом сердце!

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Поздравляю с этим чудесным праздником! Пусть ангел-хранитель приносит в твою жизнь мир, надежду и гармонию. Желаю тебе удачи во всех делах и ярких моментов счастья!

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С Днем ангела! Пусть святой покровитель наполняет твою жизнь светом и радостью. Желаю тебе здоровья, благословения и многих незабываемых мгновений!

Красивые поздравления с именинами для Дмитрия (изображение: forkids.org.ua)

Стихи для Дмитрия

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Дмитра,

Хай доля шле тобі добра!

***

Ангел вдома в тебе був,

І молитву твою чув,

Та й на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я й жменю віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів мільйон любові,

І кохання й не на слові,

Ще каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Можна ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

***

В День ангела Дмитра бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Красивые поздравления для Дмитрия с именинами (изображение: forkids.org.ua)