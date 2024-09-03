День ангела Андрія: кращі привітання у віршах і прозі

Привітання у СМС

Дорогий Андрій, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб життя твоє було сповнене радісними моментами, щоб удача завжди була поруч, а всі мрії та плани втілювались у реальність. Нехай твої зусилля приносять великий успіх, здоров'я буде міцним, а щастя - безмежним!

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Андрію, щиро вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі незламної сили духу та впевненості в собі. Нехай кожен новий день приносить нові можливості, а твої зусилля винагороджуються великими досягненнями. Будь завжди улюбленим, щасливим і успішним у всьому!

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Андрійку, з іменинами тебе! Хочу побажати тобі завжди залишатися впевненим лідером і надійним другом. Нехай твоє життя буде яскравим, наповненим перемогами та досягненнями. Нехай любов і радість супроводжують тебе на кожному кроці!

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Андрюшо, вітаю з цим чудовим днем! Бажаю тобі бути відважним і рішучим у всіх справах, мудрим і талановитим у будь-якому починанні. Нехай удача завжди буде на твоєму боці, а всі мрії - здійсненними. Будь щасливий і успішний!

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Андрію, з Днем Ангела тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були ясні дні, щоб кожен твій крок наближав тебе до успіху. Нехай здоров'я буде міцним, а серце - сповнене любов'ю. Нехай всі труднощі відступають перед твоєю силою і мудрістю!

Красиві привітання у День ангела Андрія (зображення: moirebenok.ua)

Вірші для Андрія

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукав у віконце

Таємницю вам розкрию:

Іменини у Андрія!

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Андрію, тобі, як завжди побажаю

Здоров’я міцного і сили без краю,

І щастя такого, як море безкрає,

Єдиного рідного в долі кохання!

***

Андрій, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго - до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Твій шлях, Андрій, хай світлим буде,

Здоров’я й сил! П’ємо до дна!

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Щирі вітання з іменинами для Андрія (зображення: moirebenok.ua)