День ангела 9 квітня: як привітати з іменинами в SMS або віршами

Хто святкує день ангела 9 квітня

Антон, Миколай, Олександр, Іван.

Привітання з іменинами в SMS

"З Днем Ангела! Нехай цей день буде як сонце на небі - теплим і яскравим. Бажаю тобі найкращого в житті - здоров'я, щастя, любові і незабутніх митей радості. Нехай твій шлях буде освітлений зіркою щастя, а життя приносить найкращі подарунки. Нехай твої мрії здійснюються і кожен новий день приносить радість та наді"

"Вітаємо з найкращим днем у вашому житті! Нехай кожен ранок для вас буде як сонячний смайлик, а кожен вечір - як блакитне море. Здоров'я, радості і здійснення всіх мрій"

"Вітаю з Днем Ангела. Нехай радують і великі, і маленькі дрібнички кожного дня! Бажаю тобі всього найкращого, хай господь тебе оберігає, та скоріше приносить мирного неба!".

Вірші на день ангела до сліз

"Хай в цю мить та кожен день

Буде щастя поруч з вами,

Хай любов не омине,

Йде до вас всіма шляхами,

Буде світло у душі,

В праці буде хай наснага,

Хай в родині буде мир,

Ніжність, ласка та повага!"

***

"З іменинами, зі святом!

Хочу щиро побажати

Радості, тепла, наснаги,

Відпочинку та засмаги.



Хай життя складеться гарно,

Пролетить нехай не марно,

Буде і здоров’я, й гроші,

Друзі щирі та хороші!"

***

"Любові, радості, тепла!

Багатства, миру і поваги!

Хай рине зло у небуття,

Мрійливості вам та наснаги!



Здоров’я дітям і собі,

Роботу, що вас надихає,

Удачі поруч у житті,

Довіру близьких вам безкраю!



Терпіння серцю на роки.

Життя цінуйте кожну мить,

Хай, як струмок гірський чистенький,

Воно на сонечку блищить!

З днем Ангела!".