День ангела 9 червня: файні привітання з іменинами для друзів або родичів

Кого вітати з іменинами у неділю

Костянтин

Василь

Теодор

Меланія

Павло

Федір.

Привітання з днем ангела своїми словами

"З іменинами! Не думай про погане, адже поруч з тобою твій ангел-охоронець. Нехай він завжди тебе оберігає, бажаю щастя та багато кохання".

"Вітаю з днем ангела! Успіхів та злетів, без падінь та проблем. Життя твоє нехай перетвориться на казку, у якій буде усе, що ти хочеш"

"Залишайся собою та нікому не дозволяй себе змінювати, якщо дійсно цього не хочеш. Нехай поруч завжди будуть щирі та душевні люди, які принесуть лише радість. З іменинами".

Вірш на іменини

"Життєвий шлях - тернисте поле

Сьогодні легко, завтра - ні.

Та не здавайтесь ви ніколи

І залишайтесь "на коні"!

Нехай же усмішка Фортуни

Вас супроводжує усюди,

А на життєвих перехрестях

Стрічають тільки добрі люди!

З днем ангела!".