День ангела 9 июня: прекрасные поздравления с именинами для друзей или родственников

На именины вы можете пожелать человеку, получающему приветствие, не только счастье, но и осуществления желаний, больших успехов. Главное - делать это искренне.
У кого день ангела 9 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтесь ви ніколи
І залишайтесь "на коні"!
Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З днем ангела!".
Кстати, недавно мы рассказывали, почему люди стучат по дереву "на удачу".
Кроме этого, ранее стало известно, что означает "Число зверя" 666.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Твій світ".