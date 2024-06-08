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День ангела 9 червня: файні привітання з іменинами для друзів або родичів

Субота 08 червня 2024 22:01
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День ангела 9 червня: файні привітання з іменинами для друзів або родичів Кого вітати з днем ангела 9 червня (ілюстрація: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

На іменини ви можете побажати людині, яка отримує привітання, не тільки щастя, а ще й здійснення мрій та великих успіхів. Головне - робити це щиро.

У кого день ангела 9 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого вітати з іменинами у неділю

  • Костянтин
  • Василь
  • Теодор
  • Меланія
  • Павло
  • Федір.

Привітання з днем ангела своїми словами

  • "З іменинами! Не думай про погане, адже поруч з тобою твій ангел-охоронець. Нехай він завжди тебе оберігає, бажаю щастя та багато кохання".
  • "Вітаю з днем ангела! Успіхів та злетів, без падінь та проблем. Життя твоє нехай перетвориться на казку, у якій буде усе, що ти хочеш"
  • "Залишайся собою та нікому не дозволяй себе змінювати, якщо дійсно цього не хочеш. Нехай поруч завжди будуть щирі та душевні люди, які принесуть лише радість. З іменинами".

Вірш на іменини

"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтесь ви ніколи
І залишайтесь "на коні"!

Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!

З днем ангела!".

До слова, нещодавно ми розповідали, чому люди стукають по дереву "на удачу".

Окрім цього, раніше стало відомо, що означає "Число звіра" 666.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайт "Твій світ".

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