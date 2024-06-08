День ангела 9 червня: файні привітання з іменинами для друзів або родичів

Кого вітати з днем ангела 9 червня (ілюстрація: Getty Images)

На іменини ви можете побажати людині, яка отримує привітання, не тільки щастя, а ще й здійснення мрій та великих успіхів. Головне - робити це щиро.

У кого день ангела 9 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).