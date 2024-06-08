ua en ru
Вс, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День ангела 9 июня: прекрасные поздравления с именинами для друзей или родственников

Суббота 08 июня 2024 22:01
UA EN RU
День ангела 9 июня: прекрасные поздравления с именинами для друзей или родственников Кого поздравить с днем ангела 9 июня (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

На именины вы можете пожелать человеку, получающему приветствие, не только счастье, но и осуществления желаний, больших успехов. Главное - делать это искренне.

У кого день ангела 9 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравлять с именинами в воскресенье

  • Константин
  • Василий
  • Теодор
  • Мелания
  • Павел
  • Федор.

Поздравления с днем ангела своими словами

  • "С именинами! Не думай о плохом, ведь рядом с тобой твой ангел-хранитель. Пусть он всегда тебя оберегает, желаю счастья и много любви".
  • "Поздравляю с днем ангела! Удачи и взлетов, без падений и проблем. Жизнь твоя пусть превратится в сказку, в которой будет все, что ты хочешь"
  • "Оставайся собой и никому не позволяй себя менять, если действительно этого не хочешь. Пусть рядом всегда будут искренние и душевные люди, которые принесут только радость. С именинами".

Стихотворение на именины на украинском языке

"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтесь ви ніколи
І залишайтесь "на коні"!

Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!

З днем ангела!".

Кстати, недавно мы рассказывали, почему люди стучат по дереву "на удачу".

Кроме этого, ранее стало известно, что означает "Число зверя" 666.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Твій світ".

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Праздники
NEWS
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск