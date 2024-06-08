День ангела 9 июня: прекрасные поздравления с именинами для друзей или родственников
Кого поздравить с днем ангела 9 июня (иллюстрация: Getty Images)
На именины вы можете пожелать человеку, получающему приветствие, не только счастье, но и осуществления желаний, больших успехов. Главное - делать это искренне.
У кого день ангела 9 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кого поздравлять с именинами в воскресенье
- Константин
- Василий
- Теодор
- Мелания
- Павел
- Федор.
Поздравления с днем ангела своими словами
- "С именинами! Не думай о плохом, ведь рядом с тобой твой ангел-хранитель. Пусть он всегда тебя оберегает, желаю счастья и много любви".
- "Поздравляю с днем ангела! Удачи и взлетов, без падений и проблем. Жизнь твоя пусть превратится в сказку, в которой будет все, что ты хочешь"
- "Оставайся собой и никому не позволяй себя менять, если действительно этого не хочешь. Пусть рядом всегда будут искренние и душевные люди, которые принесут только радость. С именинами".
Стихотворение на именины на украинском языке
"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтесь ви ніколи
І залишайтесь "на коні"!
Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З днем ангела!".
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Твій світ".