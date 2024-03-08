День ангела 9 березня. Щемливі привітання з іменинами у віршах та прозі

Іменини - важливе свято для кожного, хто цінує свого ангела-охоронця. Саме тому не забувайте вітати з ним людей, яких цінуєте, любите та поважаєте.
У кого день ангела 9 березня, а також як привітати з іменинами у прозі чи віршах, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Радіо Трек", "Люкс ФМ".
Іменинники цього дня - Акакій, Олександр, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра, Наталія.
Також не забудьте приготувати привітання до людей з такими іменами: Еразм, Софрон, Микола, Іван, Іларіон.
"З днем ангела тебе! Бажаю завжди мати радість у всьому і більше посміхатися. Нехай удача не проходить повз, а завжди залітає у твій будинок!"
"Сьогодні світле для тебе свято – День Ангела, день твого небесного захисника і покровителя. Нехай же він оберігає тебе, охороняє у важкі моменти життя та ніколи не відмовляє тобі в надії та любові. З Днем Ангела!"
"Прийми мої найщиріші вітання з Днем твого небесного покровителя. Ти не бачиш свого Ангела, але він точно десь поруч. Він поруч кожну мить і кожну годину. Цінуй його, молися йому і тоді в твоєму житті буде тільки радість і щастя. З Днем ангела!".
"Ангел вдома в тебе, був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів, так, з відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли буде Масляна у 2024 році.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли Прощена неділя в 2024 році та чому треба просити пробачення.