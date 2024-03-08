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День ангела 9 березня. Щемливі привітання з іменинами у віршах та прозі

Кого вітати з іменинами 9 березня (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іменини - важливе свято для кожного, хто цінує свого ангела-охоронця. Саме тому не забувайте вітати з ним людей, яких цінуєте, любите та поважаєте.

У кого день ангела 9 березня, а також як привітати з іменинами у прозі чи віршах, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Радіо Трек", "Люкс ФМ".

Кого привітати з днем ангела 9 березня

Іменинники цього дня - Акакій, Олександр, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра, Наталія.

Також не забудьте приготувати привітання до людей з такими іменами: Еразм, Софрон, Микола, Іван, Іларіон.

Як щемливо привітати з іменинами

  • "З днем ангела тебе! Бажаю завжди мати радість у всьому і більше посміхатися. Нехай удача не проходить повз, а завжди залітає у твій будинок!"

  • "Сьогодні світле для тебе свято – День Ангела, день твого небесного захисника і покровителя. Нехай же він оберігає тебе, охороняє у важкі моменти життя та ніколи не відмовляє тобі в надії та любові. З Днем Ангела!"

  •  

    "Прийми мої найщиріші вітання з Днем твого небесного покровителя. Ти не бачиш свого Ангела, але він точно десь поруч. Він поруч кожну мить і кожну годину. Цінуй його, молися йому і тоді в твоєму житті буде тільки радість і щастя. З Днем ангела!".

Щемливе привітання з днем ангела у віршах

"Ангел вдома в тебе, був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів, так, з відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли буде Масляна у 2024 році.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли Прощена неділя в 2024 році та чому треба просити пробачення.

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