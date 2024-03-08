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День ангела 9 марта. Душевные поздравления с именинами в стихах и прозе

Кого поздравлять с именинами 9 марта (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины - важный праздник для каждого, кто ценит своего ангела-хранителя. Поэтому не забывайте поздравлять с ним людей, которых цените, любите и уважаете.

У кого день ангела 9 марта, а также как поздравить с именинами в прозе или стихах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Радио Трек", "Люкс ФМ".

Кого поздравить с днем ангела 9 марта

Именинники этого дня - Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

Также не забудьте приготовить поздравления к людям со следующими именами: Эразм, Софрон, Николай, Иван, Илларион.

Как щемяще поздравить с именинами

  • "С днем ангела тебя! Желаю всегда иметь радость во всем и больше улыбаться. Пусть удача не проходит мимо, а всегда залетает в твой дом!"

  • "Сегодня светлый для тебя праздник - День Ангела, день твоего небесного защитника и покровителя. Пусть же он оберегает тебя, охраняет в трудные моменты жизни и никогда не отказывает тебе в надежде и любви. С Днем Ангела!"

  • "Прими мои самые искренние поздравления с Днем твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего Ангела, но он точно где-то рядом. Он рядом каждый миг и каждый час. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днем ангела!."

Щемящее поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Ангел вдома в тебе, був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів, так, з відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда будет Масленица в 2024 году.

Кроме этого, недавно стало известно, когда Прощеное воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощения.

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