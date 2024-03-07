День ангела 8 березня: оригінальні привітання для друзів та знайомих

Календар днів ангела допоможе вам не забути привітати близьких людей зі святом і обрати ім'я для новонародженої дитини. З давнини вірили, що у кожної людини є свій ангел-охоронець.

Хто буде святкувати день ангела 8 березня, як найкраще привітати близьку людину та яке ім'я обрати для дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Кого привітати з днем ангела 8 березня

У цей день святкувати іменини будуть: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян, Олександр, Олексій, Матрона.

Також варто привітати з днем ангела людей з ім'ям: Клим, Кузьма, Михайло, Микола та Дем'ян.

Як можна назвати дитину, яка народилася 8 березня

Для хлопчика можна обрати: Андрій, Віктор, Володимир, Олександр, Сергій, Михайло, Клим, Ян, Іван.

А ще є цікаві імена: Атанасій, Бажан, Гнат, Жадан, Зорян, Лука, Марко, Ярослав.

А для дівчинки підійде: Андріана, Вікторія, Олександра, Іванна, Ірина, Парасковія. Або весняні українські імена: Весна, Богдана, Віринея, Дарина, Лада, Роксана, Ярослава.

Як можна привітати іменинників

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

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Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, зігріваючої твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

***

Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!