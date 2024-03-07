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День ангела 8 березня: оригінальні привітання для друзів та знайомих

Четвер 07 березня 2024 22:00
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День ангела 8 березня: оригінальні привітання для друзів та знайомих День ангела 8 березня (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Календар днів ангела допоможе вам не забути привітати близьких людей зі святом і обрати ім'я для новонародженої дитини. З давнини вірили, що у кожної людини є свій ангел-охоронець.

Хто буде святкувати день ангела 8 березня, як найкраще привітати близьку людину та яке ім'я обрати для дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час написання матеріалу використані джерела: Церковний календар, календар ПЦУ, "Місячний календар", "DayToday, Привітайко.

Кого привітати з днем ангела 8 березня

У цей день святкувати іменини будуть: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян, Олександр, Олексій, Матрона.

Також варто привітати з днем ангела людей з ім'ям: Клим, Кузьма, Михайло, Микола та Дем'ян.

Як можна назвати дитину, яка народилася 8 березня

Для хлопчика можна обрати: Андрій, Віктор, Володимир, Олександр, Сергій, Михайло, Клим, Ян, Іван.

А ще є цікаві імена: Атанасій, Бажан, Гнат, Жадан, Зорян, Лука, Марко, Ярослав.

А для дівчинки підійде: Андріана, Вікторія, Олександра, Іванна, Ірина, Парасковія. Або весняні українські імена: Весна, Богдана, Віринея, Дарина, Лада, Роксана, Ярослава.

Як можна привітати іменинників

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, зігріваючої твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг

***

Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!

Раніше ми писали про те, які важливі свята будемо відзначати у березні.

А ще розповідали про те, коли почнеться Масляна.

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