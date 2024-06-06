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День ангела 7 червня: красиві та щемливі привітання з іменинами

Кого привітати з іменинами у п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - красиве та особливе свято, привітання з яким здатне підійняти настрій та подарувати позитивні емоції.

Кого привітати з днем ангела 7 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Іменинники цієї п'ятниці

На привітання чекатимуть: 

  • Афанасій та Антон
  • Гнат та Богдан
  • Веніамін та Василь
  • Валентин та Михайло
  • Володимир та Олександр
  • Віктор та Вольдемар
  • Іван та Григорій
  • Микола та Лев
  • Петро та Павло
  • Степан та Ян
  • Тарас та Сюзанна
  • Валерія та Марія
  • Зінаїда.

СМС на день ангела

  • "Щиро вітаю тебе з днем ангела! У це особливе свято бажаю тобі щастя, миру та душевного спокою. Нехай твій янгел-охоронець завжди буде поруч"
  • "З іменинами! Нехай здійсняться всі твої мрії, мій дорогий друже. І поруч з тобою нехай завжди кохання та везіння"
  • "Від усього сердця бажаю тобі знайти спільну мову з твоїм янголом, нехай він ніколи тебе не підводить, а ти його не засмучуй. З днем ангела".

Вірш на іменини

"В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай тобі помагає
Ангел-покровитель!".

До слова, нещодавно ми вже розповідали, коли Мусульманський Новий рік 2024.

Окрім цього, днями стало відомо, чому Івана Купала та Різдво Івана Хрестителя святкують в один день.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайт "Молодий Буковинець".

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