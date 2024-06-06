День ангела 7 червня: красиві та щемливі привітання з іменинами

До слова, нещодавно ми вже розповідали, коли Мусульманський Новий рік 2024.

Окрім цього, днями стало відомо, чому Івана Купала та Різдво Івана Хрестителя святкують в один день.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайт "Молодий Буковинець".