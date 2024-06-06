День ангела 7 червня: красиві та щемливі привітання з іменинами

День ангела - красиве та особливе свято, привітання з яким здатне підійняти настрій та подарувати позитивні емоції.
Кого привітати з днем ангела 7 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
На привітання чекатимуть:
"В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай тобі помагає
Ангел-покровитель!".
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайт "Молодий Буковинець".