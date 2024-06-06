День ангела 7 июня: красивые и трогательные поздравления с именинами

День ангела - красивый и особенный праздник, поздравление с которым способно поднять настроение и подарить положительные эмоции.
Кого поздравить с днем ангела 7 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Поздравления будут ждать:
"В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай тобі помагає
Ангел-покровитель!".
К слову, недавно мы уже рассказывали, когда Мусульманский Новый год 2024 года.
Кроме того, на днях стало известно, почему Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя празднуют в один день.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Молодий Буковинець".