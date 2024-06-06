День ангела 7 червня: красиві та щемливі привітання з іменинами
Кого привітати з іменинами у п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)
День ангела - красиве та особливе свято, привітання з яким здатне підійняти настрій та подарувати позитивні емоції.
Кого привітати з днем ангела 7 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Іменинники цієї п'ятниці
На привітання чекатимуть:
- Афанасій та Антон
- Гнат та Богдан
- Веніамін та Василь
- Валентин та Михайло
- Володимир та Олександр
- Віктор та Вольдемар
- Іван та Григорій
- Микола та Лев
- Петро та Павло
- Степан та Ян
- Тарас та Сюзанна
- Валерія та Марія
- Зінаїда.
СМС на день ангела
- "Щиро вітаю тебе з днем ангела! У це особливе свято бажаю тобі щастя, миру та душевного спокою. Нехай твій янгел-охоронець завжди буде поруч"
- "З іменинами! Нехай здійсняться всі твої мрії, мій дорогий друже. І поруч з тобою нехай завжди кохання та везіння"
- "Від усього сердця бажаю тобі знайти спільну мову з твоїм янголом, нехай він ніколи тебе не підводить, а ти його не засмучуй. З днем ангела".
Вірш на іменини
"В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай тобі помагає
Ангел-покровитель!".
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайт "Молодий Буковинець".