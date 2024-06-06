День ангела 7 июня: красивые и трогательные поздравления с именинами

День ангела - красивый и особенный праздник, поздравление с которым способно поднять настроение и подарить положительные эмоции.

"В день святковий гріють душу Теплі побажання, Настрій свята в серці творять Щирі привітання! В іменини ми бажаєм І щодня, й щомиті, Хай тобі помагає Ангел-покровитель!".

К слову, недавно мы уже рассказывали, когда Мусульманский Новый год 2024 года.

Кроме того, на днях стало известно, почему Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя празднуют в один день.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Молодий Буковинець".