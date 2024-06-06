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День ангела 7 июня: красивые и трогательные поздравления с именинами

Четверг 06 июня 2024 22:01
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День ангела 7 июня: красивые и трогательные поздравления с именинами Кого поздравить с именинами в пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - красивый и особенный праздник, поздравление с которым способно поднять настроение и подарить положительные эмоции.

Кого поздравить с днем ангела 7 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Именинники этой пятницы

Поздравления будут ждать:

  • Афанасий и Антон
  • Игнат и Богдан
  • Вениамин и Василий
  • Валентин и Михаил
  • Владимир и Александр
  • Виктор и Вольдемар
  • Иван и Григорий
  • Николай и Лев
  • Петр и Павел
  • Степан и Ян
  • Тарас и Сюзанна
  • Валерия и Мария
  • Зинаида.

СМС на день ангела

  • "Искренне поздравляю тебя с днем ангела! В этот особый праздник желаю тебе счастья, мира и душевного покоя. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом"
  • "С именинами! Пусть исполнятся все твои мечты, мой дорогой друг. И рядом с тобой пусть всегда любовь и везение"
  • "От всего сердца желаю тебе найти общий язык с твоим ангелом, пусть он никогда тебя не подводит, а ты его не расстраивай. С днем ангела".

Стихотворение на именины на украинском языке

"В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай тобі помагає
Ангел-покровитель!".

К слову, недавно мы уже рассказывали, когда Мусульманский Новый год 2024 года.

Кроме того, на днях стало известно, почему Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя празднуют в один день.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Молодий Буковинець".

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