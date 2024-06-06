День ангела 7 июня: красивые и трогательные поздравления с именинами
Кого поздравить с именинами в пятницу (иллюстрация: freepik.com)
День ангела - красивый и особенный праздник, поздравление с которым способно поднять настроение и подарить положительные эмоции.
Кого поздравить с днем ангела 7 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Именинники этой пятницы
Поздравления будут ждать:
- Афанасий и Антон
- Игнат и Богдан
- Вениамин и Василий
- Валентин и Михаил
- Владимир и Александр
- Виктор и Вольдемар
- Иван и Григорий
- Николай и Лев
- Петр и Павел
- Степан и Ян
- Тарас и Сюзанна
- Валерия и Мария
- Зинаида.
СМС на день ангела
- "Искренне поздравляю тебя с днем ангела! В этот особый праздник желаю тебе счастья, мира и душевного покоя. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом"
- "С именинами! Пусть исполнятся все твои мечты, мой дорогой друг. И рядом с тобой пусть всегда любовь и везение"
- "От всего сердца желаю тебе найти общий язык с твоим ангелом, пусть он никогда тебя не подводит, а ты его не расстраивай. С днем ангела".
Стихотворение на именины на украинском языке
"В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай тобі помагає
Ангел-покровитель!".
К слову, недавно мы уже рассказывали, когда Мусульманский Новый год 2024 года.
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При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Молодий Буковинець".