День ангела 6 квітня: прикольні привітання з іменинами
Не всі люди знають, коли в них день ангела, а тому втрачають можливість не тільки отримати привітання, а ще й подякувати своєму охоронцю за захист. І якщо ви не хочете пропускати іменини, стежте за календарем, який оновлюється щороку.
У кого день ангела 6 квітня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Вітання UA", "OGO.ua", "ЛюксФМ".
Хто святкує іменини 6 квітня
Привітайте з днем ангела людей з такими іменами: Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.
Також день ангела святкуватимуть: Мартин, Степан, Петро.
Як вітати з іменинами своїми словами
- "Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"
- "Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"
- "Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, зігріваючої твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя"
- "З Днем Ангела! Нехай твій хранитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов!"
- "Прийми мої щирі привітання сьогодні. У кожного з нас є свій ангел-охоронець, і хоча ми може й ніколи не бачили його, я впевнений, що він завжди поруч. У цей святковий день я бажаю тобі та твоєму ангелові більше сонячних промінців, радості та любові".
Привітання з днем ангела у віршах
"Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле"
***
"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини.
Вітаю!"
***
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!".
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