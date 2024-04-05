День ангела 6 апреля: прикольные поздравления с именинами

Не все люди знают, когда у них день ангела, а потому упускают возможность не только получить поздравления, но еще и поблагодарить своего хранителя за защиту. И если вы не хотите пропускать именины, следите за ежегодно обновляющимся календарем.

У кого день ангела 6 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Нині в гарної людини - Найкрутіші іменини. Будуть в тебе подарунки, Привітання й поцілунки... Я приєднуюсь до всього, Хай в житті все буде кльово! Хай здоров'я не підводить, Й грошенята хай підходять!".

"Рано-вранці, до сходу сонця Ангел стукав у віконце І сказав мені новину, Що у тебе іменини. Вітаю!"

Также день ангела будут отмечать: Мартын, Степан, Петр.

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