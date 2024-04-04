День ангела 5 квітня: як назвати дитину та оригінально привітати з іменинами

У кого іменини 5 квітня

Привітайте з днем ангела людей з такими іменами: Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.

Також до списку іменинників потрапили: Феліція, Лука, Василь, Іван.

Як назвати дитину у квітні

Якщо жодне з імен вище вам не підійшло, придивіться до таких весняних варіантів.

Імена на квітень для дівчинки: Лариса, Анастасія, Маргарита, Анна, Муза, Алла, Марфа, Олександра, Антоніна, Марія, Василина, Маріанна, Валентина, Марина, Галина, Ніка, Дарина, Єва, Світлана, Софія, Зоя, Тамара, Ірина, Уляна, Христина.

Імена на квітень для хлопчика: Сергій, Кирило, Василь, Артем, Захар, Степан, Макар, Микита, Леонід, Семен, Антон, Данило, Вадим, Олександр, Мстислав, Андрій, Єгор, Юрій, Платон, Максим, Віктор.

Привітання на іменини своїми словами

"Іменин в році чимало, але я знаю, що сьогодні точно твій день! Ангел поруч, він посміхається і обіцяє завжди бути з тобою. Не переставай в нього вірити і нехай молитва до нього зробить світ навколо світліше!"

"Прийми наші вітання!. Бажаємо тобі всього найкращого, але найголовніше - вір в дива. Саме завдяки диву ми познайомилися, подружилися, а тепер не уявляємо життя один без одного. Щастя, любові, благополуччя!"

"Прийми мої найщиріші вітання з Днем твого небесного покровителя. Ти не бачиш свого Ангела, але він точно десь поруч. Він поруч кожну мить і кожну годину. Цінуй його! З Днем ангела!".

Вірш на день ангела для коханого чоловіка

"Любий, хороший та ніжно коханий,

Мій дорогий, чарівний, незрівнянний,

Сьогодні твій день ангела,

Тебе щиро вітаю!

Ніжно кохаю тебе й обіймаю!

Подарую тобі ласку, щирість та тепло,

Щоб наше кохання довіку цвіло,

Щоб не знав ти ніколи гіркої поразки,

Щоб зі мною потрапив до солодкої казки".

Привітання з іменинами для коханої жінки

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій, хранитель,

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".