День ангела 5 апреля: как назвать ребенка и оригинально поздравить с именинами

День ангела - душевный и важный праздник. И если вы хотите выбрать красивое имя для ребенка, родившегося в апреле, отличный вариант найти достаточно легко, по календарю именин.
Как назвать сына или дочь 5 апреля, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Місячний календар", "Новий доктор", "Желайки", "Гумореска".
Поздравьте с днем ангела людей со следующими именами: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен.
Также в список именинников попали: Фелиция, Лука, Василий, Иван.
Если ни одно из имен выше вам не подошло, присмотритесь к таким весенним вариантам.
Имена на апрель для девочки: Лариса, Анастасия, Маргарита, Анна, Муза, Алла, Марфа, Александра, Антонина, Мария, Василиса, Марианна, Валентина, Марина, Галина, Ника, Дарья, Ева, Светлана, София, Зоя, Тамара, Ирина, Ульяна, Кристина.
Имена на апрель для мальчика: Сергей, Кирилл, Василий, Артем, Захар, Степан, Макар, Никита, Леонид, Семен, Антон, Даниил, Вадим, Александр, Мстислав, Андрей, Егор, Юрий, Платон, Максим, Виктор.
"Любий, хороший та ніжно коханий,
Мій дорогий, чарівний, незрівнянний,
Сьогодні твій день ангела,
Тебе щиро вітаю!
Ніжно кохаю тебе й обіймаю!
Подарую тобі ласку, щирість та тепло,
Щоб наше кохання довіку цвіло,
Щоб не знав ти ніколи гіркої поразки,
Щоб зі мною потрапив до солодкої казки".
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел твій, хранитель,
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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