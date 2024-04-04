День ангела 5 квітня: як назвати дитину та оригінально привітати з іменинами
День ангела - душевне та важливе свято. І якщо ви хочете обрати красиве ім'я для дитини, яка народилася у квітні, чудовий варіант знайти досить легко, за календарем іменин.
Як назвати сина чи доньку 5 квітня, а також як красиво вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Місячний календар", "Новий доктор", "Желайки", "Гумореска".
У кого іменини 5 квітня
Привітайте з днем ангела людей з такими іменами: Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.
Також до списку іменинників потрапили: Феліція, Лука, Василь, Іван.
Як назвати дитину у квітні
Якщо жодне з імен вище вам не підійшло, придивіться до таких весняних варіантів.
Імена на квітень для дівчинки: Лариса, Анастасія, Маргарита, Анна, Муза, Алла, Марфа, Олександра, Антоніна, Марія, Василина, Маріанна, Валентина, Марина, Галина, Ніка, Дарина, Єва, Світлана, Софія, Зоя, Тамара, Ірина, Уляна, Христина.
Імена на квітень для хлопчика: Сергій, Кирило, Василь, Артем, Захар, Степан, Макар, Микита, Леонід, Семен, Антон, Данило, Вадим, Олександр, Мстислав, Андрій, Єгор, Юрій, Платон, Максим, Віктор.
Привітання на іменини своїми словами
- "Іменин в році чимало, але я знаю, що сьогодні точно твій день! Ангел поруч, він посміхається і обіцяє завжди бути з тобою. Не переставай в нього вірити і нехай молитва до нього зробить світ навколо світліше!"
- "Прийми наші вітання!. Бажаємо тобі всього найкращого, але найголовніше - вір в дива. Саме завдяки диву ми познайомилися, подружилися, а тепер не уявляємо життя один без одного. Щастя, любові, благополуччя!"
- "Прийми мої найщиріші вітання з Днем твого небесного покровителя. Ти не бачиш свого Ангела, але він точно десь поруч. Він поруч кожну мить і кожну годину. Цінуй його! З Днем ангела!".
Вірш на день ангела для коханого чоловіка
"Любий, хороший та ніжно коханий,
Мій дорогий, чарівний, незрівнянний,
Сьогодні твій день ангела,
Тебе щиро вітаю!
Ніжно кохаю тебе й обіймаю!
Подарую тобі ласку, щирість та тепло,
Щоб наше кохання довіку цвіло,
Щоб не знав ти ніколи гіркої поразки,
Щоб зі мною потрапив до солодкої казки".
Привітання з іменинами для коханої жінки
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел твій, хранитель,
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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