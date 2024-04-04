День ангела 5 апреля: как назвать ребенка и оригинально поздравить с именинами

День ангела - душевный и важный праздник. И если вы хотите выбрать красивое имя для ребенка, родившегося в апреле, отличный вариант найти достаточно легко, по календарю именин.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Місячний календар", "Новий доктор", "Желайки", "Гумореска".

Как назвать сына или дочь 5 апреля, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

У кого именины 5 апреля

Поздравьте с днем ангела людей со следующими именами: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен.

Также в список именинников попали: Фелиция, Лука, Василий, Иван.

Как назвать ребенка в апреле

Если ни одно из имен выше вам не подошло, присмотритесь к таким весенним вариантам.

Имена на апрель для девочки: Лариса, Анастасия, Маргарита, Анна, Муза, Алла, Марфа, Александра, Антонина, Мария, Василиса, Марианна, Валентина, Марина, Галина, Ника, Дарья, Ева, Светлана, София, Зоя, Тамара, Ирина, Ульяна, Кристина.

Имена на апрель для мальчика: Сергей, Кирилл, Василий, Артем, Захар, Степан, Макар, Никита, Леонид, Семен, Антон, Даниил, Вадим, Александр, Мстислав, Андрей, Егор, Юрий, Платон, Максим, Виктор.

Поздравление с именинами своими словами

"Именин в году немало, но я знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлее!"

"Прими наши поздравления!. Желаем тебе всего наилучшего, но самое главное - верь в чудеса. Именно благодаря чуду мы познакомились, подружились, а теперь не представляем жизнь друг без друга. Счастья, любви, благополучия!"

"Прими мои самые искренние поздравления с Днем твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего Ангела, но он точно где-то рядом. Он рядом каждый миг и каждый час. Цени его! С Днем ангела!".

Стих на день ангела для любимого мужчины на украинском языке

"Любий, хороший та ніжно коханий,

Мій дорогий, чарівний, незрівнянний,

Сьогодні твій день ангела,

Тебе щиро вітаю!

Ніжно кохаю тебе й обіймаю!

Подарую тобі ласку, щирість та тепло,

Щоб наше кохання довіку цвіло,

Щоб не знав ти ніколи гіркої поразки,

Щоб зі мною потрапив до солодкої казки".

Поздравление с именинами для любимой женщины на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій, хранитель,

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".