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День ангела 4 травня: веселі та красиві привітання з іменинами

Хто святкує іменини 4 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела вважається досить важливим та особливим святом. Але кожній людині, яка вірить у свого охоронця з неба, буде приємно отримати привітання на іменини.

Кого вітати з днем ангела 4 травня, а також як прикольно побажати щастя та усього найкращого, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Привітання.com.ua", "Рівне1".

У кого іменини 4 травня

Цього дня не забудьте привітати людей з такими іменами:

  • Антон
  • Іван
  • Кирило
  • Клим
  • Леонтій
  • Микита
  • Микола
  • Ян
  • Марія
  • Пелагея.

SMS на день ангела

  • "Вітаю! Бажаю простого людського щастя і неземного кохання. Нехай на тебе завжди несподівано нападають гроші, і не думай відбиватися. Нехай твої бажання плачуть від твоїх можливостей, і не намагайся їх заспокоювати. Нехай твої цілі самі тебе наздоганяють, а мрії будуть у захваті від твоїх фантазій!"
  • "З іменинами! Удачі, натхнення й духовного росту, хай буде в житті усе легко та просто!"
  • "З днем ангела! Не чекай на диво, створюй його самостійно: і сьогодні, і завтра, і завжди. Бажаю тобі життя в кайф, постійного фарту і креативу в кожному дні!".

Красивий вірш на іменини

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

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