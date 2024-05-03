RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День ангела 4 мая: веселые и красивые поздравления с именинами

Кто празднует именины 4 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела считается очень важным и особым праздником. Но каждому человеку, который верит в своего хранителя с неба, будет приятно получить поздравления на именины.

Кого поздравить с днем ангела 4 мая, а также, как прикольно пожелать счастья и всего наилучшего, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Привітання.com.ua", "Рівне1".

У кого именины 4 мая

В этот день не забудьте поздравить людей со следующими именами:

  • Антон
  • Иван
  • Кирилл
  • Клим
  • Леонтий
  • Никита
  • Николай
  • Ян
  • Мария
  • Пелагея.

SMS на день ангела

  • "Поздравляю! Желаю простого человеческого счастья и неземной любви. Пусть на тебя всегда неожиданно нападают деньги, и не думай отбиваться. Пусть твои желания плачут от твоих возможностей, и не пытайся их успокаивать. Пусть твои цели сами тебя догоняют, а мечты будут в восторге от твоих фантазий!"
  • "С именинами! Удачи, вдохновения и духовного роста, пусть будет в жизни все легко и просто!"
  • "С днем ангела! Не жди чуда, твори его самостоятельно: и сегодня, и завтра, и всегда. Желаю тебе жизни в кайф, постоянного фарта и креатива в каждом дне!".

Красивый стих на именины на украинском языке

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаПраздники