День ангела 4 травня: веселі та красиві привітання з іменинами
День ангела вважається досить важливим та особливим святом. Але кожній людині, яка вірить у свого охоронця з неба, буде приємно отримати привітання на іменини.
Кого вітати з днем ангела 4 травня, а також як прикольно побажати щастя та усього найкращого, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Привітання.com.ua", "Рівне1".
У кого іменини 4 травня
Цього дня не забудьте привітати людей з такими іменами:
- Антон
- Іван
- Кирило
- Клим
- Леонтій
- Микита
- Микола
- Ян
- Марія
- Пелагея.
SMS на день ангела
- "Вітаю! Бажаю простого людського щастя і неземного кохання. Нехай на тебе завжди несподівано нападають гроші, і не думай відбиватися. Нехай твої бажання плачуть від твоїх можливостей, і не намагайся їх заспокоювати. Нехай твої цілі самі тебе наздоганяють, а мрії будуть у захваті від твоїх фантазій!"
- "З іменинами! Удачі, натхнення й духовного росту, хай буде в житті усе легко та просто!"
- "З днем ангела! Не чекай на диво, створюй його самостійно: і сьогодні, і завтра, і завжди. Бажаю тобі життя в кайф, постійного фарту і креативу в кожному дні!".
Красивий вірш на іменини
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що чудові новини ощасливлять життя цих знаків Зодіаку вже після Великодня.
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