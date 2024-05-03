День ангела 4 мая: веселые и красивые поздравления с именинами
День ангела считается очень важным и особым праздником. Но каждому человеку, который верит в своего хранителя с неба, будет приятно получить поздравления на именины.
Кого поздравить с днем ангела 4 мая, а также, как прикольно пожелать счастья и всего наилучшего, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Привітання.com.ua", "Рівне1".
У кого именины 4 мая
В этот день не забудьте поздравить людей со следующими именами:
- Антон
- Иван
- Кирилл
- Клим
- Леонтий
- Никита
- Николай
- Ян
- Мария
- Пелагея.
SMS на день ангела
- "Поздравляю! Желаю простого человеческого счастья и неземной любви. Пусть на тебя всегда неожиданно нападают деньги, и не думай отбиваться. Пусть твои желания плачут от твоих возможностей, и не пытайся их успокаивать. Пусть твои цели сами тебя догоняют, а мечты будут в восторге от твоих фантазий!"
- "С именинами! Удачи, вдохновения и духовного роста, пусть будет в жизни все легко и просто!"
- "С днем ангела! Не жди чуда, твори его самостоятельно: и сегодня, и завтра, и всегда. Желаю тебе жизни в кайф, постоянного фарта и креатива в каждом дне!".
Красивый стих на именины на украинском языке
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
Напомним, недавно стало известно, что замечательные новости осчастливят жизнь этих знаков Зодиаку уже после Пасхи.
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