День ангела 30 липня: як красиво та правильно вітати з іменинами

На День Ангела заведено дарувати побажання, що несуть у собі особливий сенс. Це час, коли іменинники отримують не лише щирі слова привітання, але й важливі нагадування про духовний світ і силу віри.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 30 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Іван

Лука

Максим

Анатолій

Валентин

Герман

Павло.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем ангела! Нехай у цей святковий день ангели завжди оточують тебе своєю захисною аурою, приносячи спокій і радість. Бажаю, щоб твій шлях був освітлений любов’ю і щастям, а серце завжди було наповнене світлом і теплом.

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Вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене чудес і щасливих моментів, як у казці. Нехай ангели завжди охороняють тебе і ведуть до радості та успіху.

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З Днем Ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі тепло і радість, наповнюючи серце щасливими моментами. Бажаю, щоб ангели завжди оберігали тебе, а життя було сповнене здоров'я, любові та гармонії. Нехай кожен день приносить нові радості та здійснює твої найзаповітніші мрії!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день буде таким же світлим і чудовим, як і ти. Бажаю тобі безмежного щастя, гармонії і радості. Нехай твій ангел завжди буде поряд, охороняючи і направляючи тебе на шлях успіху.

***

З Днем Ангела! Нехай цей святковий день принесе тобі безліч теплих і радісних моментів. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищаючи від усіх труднощів і даруючи тобі щастя та спокій. Нехай у твоєму серці завжди панує світло і любов!

Красиві вірші на іменини

З днем ангела вітаю щиро друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.

***

З Днем ангела тебе вітаю,

Здоров'я і радості в житті бажаю,

Ще я удачі хочу побажати,

І не було часу щоб сумувати.

І щоб новий день приносив натхнення,

Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.

Хочу я здоров'я тобі побажати,

Сумнівів та смутку в житті не знати.