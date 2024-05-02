День ангела 3 травня: привітання з іменинами, які розчулять усіх до сліз

Якщо ваша близька людина святкує день ангела, не забудьте привітати її з цією особливою подією. На іменини можна бажати щастя, здоров'я, кохання та багато іншого. Головне - робити це щиро.
Хто святкує день ангела 3 травня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, Top Words, Tochka.net.
Цього дня підготуйте щирі побажання для людей з такими іменами:
Окрім цього, привітайте з днем ангела їх: Іванна, Марія, Олександр.
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
До слова, нещодавно етнолог розповіла про давні великодні традиції.
Окрім цього, раніше стало відомо, що синоптики озвучили прогноз погоди на Великдень.