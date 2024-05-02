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День ангела 3 травня: привітання з іменинами, які розчулять усіх до сліз

Кого привітати з днем ангела 3 травня (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ваша близька людина святкує день ангела, не забудьте привітати її з цією особливою подією. На іменини можна бажати щастя, здоров'я, кохання та багато іншого. Головне - робити це щиро.

Хто святкує день ангела 3 травня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, Top Words, Tochka.net.

Іменинники 3 травня

Цього дня підготуйте щирі побажання для людей з такими іменами:

  • Андрій
  • Вікентій
  • Микола
  • Павло
  • Петро
  • Тимофій
  • Уляна.

Окрім цього, привітайте з днем ангела їх: Іванна, Марія, Олександр.

Як вітати з іменинами своїми словами

  • "З днем ангела! Нехай від тебе він ніколи не відлітає та допомагає завжди і в усьому!"
  • "Бажаю мудрості тобі від Бога, благословень від нього. Нехай буде світлою і чистою дорога. Вітаю з днем ​​ангела!"
  • "Вітаю тебе з днем ​​твого небесного охоронця. Так нехай він охороняє тебе усе життя, оберігаючи від різних бід та напастей. Многая літа. Молитовно поділяємо радість свята".

Душевні вірші на день ангела

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".

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