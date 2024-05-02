День ангела 3 мая: поздравления с именинами, которые тронут всех до слез

Если ваш близкий человек празднует день ангела, не забудьте поздравить его с этим особым событием. На именины можно желать счастья, здоровья, любви и многое другое. Главное - делать это искренне.
Кто отмечает день ангела 3 мая, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Top Words, Tochka.net.
В этот день подготовьте искренние пожелания для людей со следующими именами:
Кроме этого, поздравьте с днем ангела их: Иоанна, Мария, Александр.
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
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