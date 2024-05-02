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День ангела 3 мая: поздравления с именинами, которые тронут всех до слез

Кого поздравить с днем ангела 3 мая (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Если ваш близкий человек празднует день ангела, не забудьте поздравить его с этим особым событием. На именины можно желать счастья, здоровья, любви и многое другое. Главное - делать это искренне.

Кто отмечает день ангела 3 мая, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Top Words, Tochka.net.

Именинники 3 мая

В этот день подготовьте искренние пожелания для людей со следующими именами:

  • Андрей
  • Викентий
  • Николай
  • Павел
  • Петр
  • Тимофей
  • Ульяна.

Кроме этого, поздравьте с днем ​​ангела их: Иоанна, Мария, Александр.

Как поздравлять с именинами своими словами

  • "С днем ​​ангела! Пусть от тебя он никогда не улетает и помогает всегда и во всем!"
  • "Желаю мудрости тебе от Бога, благословений от него. Пусть будет светлым и чистым путь. Поздравляю с днем ​​ангела!"
  • "Поздравляю тебя с днем ​​твоего небесного телохранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от различных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника".

Душевные стихи на день ангела на украинском языке

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".

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