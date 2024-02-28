День ангела 29 лютого: кого вітати з іменинами в особливий та рідкісний день

29 лютого - особливий день, який настає усього раз на чотири роки. Тому обов'язково привітайте тих, хто святкуватиме іменини у цю дату.
Хто святкує іменини 29 лютого та як оригінально привітати з Днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, 24 канал, "Привітання.ua", "Рівне1", Люкс ФМ.
У цей особливий день привітайте з днем ангела людей з такими іменами:
"Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань".
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
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