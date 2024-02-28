День ангела 29 февраля: кого поздравить с именинами в особый и редкий день

29 февраля - особый день, который наступает всего раз в четыре года. Поэтому обязательно поздравьте тех, кто будет праздновать именины в эту дату.
Кто празднует именины 29 февраля и как оригинально поздравить с Днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, 24 канал, "Привітання.ua", "Рівне1", Люкс ФМ.
В этот особый день поздравьте с днем ангела людей со следующими именами:
"Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань".
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
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