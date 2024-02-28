День ангела 29 лютого: кого вітати з іменинами в особливий та рідкісний день

29 лютого - особливий день, який настає усього раз на чотири роки. Тому обов'язково привітайте тих, хто святкуватиме іменини у цю дату.

Хто святкує іменини 29 лютого та як оригінально привітати з Днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хто святкує іменини 29 лютого

У цей особливий день привітайте з днем ангела людей з такими іменами:

Антон

Василь

Веніамін

Іван

Касіян

Михайло

Нестор

Олександр

Петро

Ян

Олександра

Анна

Антоніна

Дарина

Євдокія

Мотрона

Надія

Ольга.

Оригінальні привітання з іменинами

"В День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало"

"Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"

"З Днем Ангела! Нехай твій хранитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати і твої дні наповняться радістю і вірою в краще!".

Привітання з днем ангела у віршах

"Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань".

Привітання з іменинами до сліз

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде".