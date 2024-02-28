День ангела 29 февраля: кого поздравить с именинами в особый и редкий день

29 февраля - особый день, который наступает всего раз в четыре года. Поэтому обязательно поздравьте тех, кто будет праздновать именины в эту дату.

Кто празднует именины 29 февраля и как оригинально поздравить с Днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було, Щоб щастя сімейне його берегло, Щоб радість завжди була на порозі, А лихо в далекій і вічній дорозі. Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить, Убереже Вас від біди повсюди, Нехай несе Вам радість кожна мить, І благодать Господня з Вами буде".

В этот особый день поздравьте с днем ангела людей со следующими именами:

Напомним, ранее стало известно, когда Прощенок воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощения.

Кроме того, недавно мы рассказывали, будет ли в Украине выходной на 8 марта.