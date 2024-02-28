День ангела 29 февраля: кого поздравить с именинами в особый и редкий день
29 февраля - особый день, который наступает всего раз в четыре года. Поэтому обязательно поздравьте тех, кто будет праздновать именины в эту дату.
Кто празднует именины 29 февраля и как оригинально поздравить с Днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, 24 канал, "Привітання.ua", "Рівне1", Люкс ФМ.
Кто празднует именины 29 февраля
В этот особый день поздравьте с днем ангела людей со следующими именами:
- Антон
- Василий
- Вениамин
- Иван
- Кассиян
- Михаил
- Нестор
- Александр
- Петр
- Иоанн
- Александра
- Анна
- Антонина
- Дарья
- Евдокия
- Матрена
- Надежда
- Ольга.
Оригинальные поздравления с именинами
- "В День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно"
- "Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!"
- "С Днем Ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твои двери, пусть твой ангел научит тебя летать и твои дни наполнятся радостью и верой в лучшее!
Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке
"Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань".
Поздравление на украинском с именинами до слез
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
Напомним, ранее стало известно, когда Прощенок воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощения.
Кроме того, недавно мы рассказывали, будет ли в Украине выходной на 8 марта.