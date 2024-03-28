День ангела 29 березня: ніжні та душевні привітання з іменинами

День ангела - особливе та важливе свято, яке не слід ігнорувати. І якщо ви хочете продемонструвати увагу до людини, яку любите або поважаєте - дізнайтеся, коли вона святкує іменини.

У кого день ангела 29 березня, а також як ніжно й душевно привітати з іменинами в SMS або віршами, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Marry, xsms.com.