День ангела 28 липня: як вітати іменинників улітку
Іменини можуть збігатися з важливими подіями, але це не має великого значення, бо суть свята інша. День ангела дає змогу замислитися про духовні цінності та світло, яке ми несемо в життя інших людей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 28 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Павло
- Василь
- Юхим
- Іван
- Остап
- Микола
- Юліан
- Олена
- Антоніна
- Анастасія
- Ірина.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем ангела! Бажаю тобі миру, гармонії та щастя. Нехай ангел-охоронець завжди стоїть на сторожі, захищаючи від будь-яких негараздів і допомагаючи досягати нових висот. Хай кожен твій день буде сповнений радості та щастя.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі безліч приємних моментів і теплих побажань. Хай ангел-хоронитель супроводжує тебе на кожному кроці, даруючи натхнення, сили та віру в свої можливості. Бажаю тобі всіх земних благ і незабутніх пригод.
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В цей особливий день нехай твій ангел-охоронець наповнить твоє життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна мрія збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З Днем ангела!
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі безмежної радості і здійснення всіх мрій. Нехай тобі супроводжує удача і кожен день приносить тільки позитивні емоції.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували мир і спокій, а кожен новий день дарував нові можливості та незабутні враження. Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, направляючи на шлях успіху і щастя. Зі святом!
Красиві вірші на іменини
Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".