День ангела 28 липня: як вітати іменинників улітку

Іменини можуть збігатися з важливими подіями, але це не має великого значення, бо суть свята інша. День ангела дає змогу замислитися про духовні цінності та світло, яке ми несемо в життя інших людей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 28 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Павло

Василь

Юхим

Іван

Остап

Микола

Юліан

Олена

Антоніна

Анастасія

Ірина.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем ангела! Бажаю тобі миру, гармонії та щастя. Нехай ангел-охоронець завжди стоїть на сторожі, захищаючи від будь-яких негараздів і допомагаючи досягати нових висот. Хай кожен твій день буде сповнений радості та щастя.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі безліч приємних моментів і теплих побажань. Хай ангел-хоронитель супроводжує тебе на кожному кроці, даруючи натхнення, сили та віру в свої можливості. Бажаю тобі всіх земних благ і незабутніх пригод.

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В цей особливий день нехай твій ангел-охоронець наповнить твоє життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна мрія збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З Днем ангела!

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі безмежної радості і здійснення всіх мрій. Нехай тобі супроводжує удача і кожен день приносить тільки позитивні емоції.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували мир і спокій, а кожен новий день дарував нові можливості та незабутні враження. Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, направляючи на шлях успіху і щастя. Зі святом!

Красиві вірші на іменини

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно -

Покажи, як бути чемним!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!