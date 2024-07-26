День ангела 27 липня: кого вітати з іменинами влітку
Іменини - це неповторне і значуще свято, яке може зворушити кожного. Пам'ятайте про день ангела ваших близьких, щоб подарувати їм часточку тепла та радості.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 27 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Іван
- Микола
- Герман
- Еммануїл.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди дарує тобі сили для подолання будь-яких перешкод, а в серці панує мир і гармонія. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, радості у кожному дні та безмежного щастя.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі багато радості, міцного здоров'я і щирої любові. Нехай твоє життя буде сповнене щасливими моментами.
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З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб ангел-хоронитель завжди був поруч, допомагаючи у всіх справах і направляючи на шлях добра. Нехай у твоєму житті панують любов, гармонія і процвітання. Бажаю тобі безліч щасливих митей!
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від зла і допомагає знайти правильний шлях. Бажаю тобі щастя, здоров'я і багато радісних подій. Хай твоє життя буде сповнене світлом і любов'ю.
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З Днем ангела! Нехай твій ангел-хоронитель завжди підтримує тебе і дарує натхнення на нові звершення. Бажаю тобі міцного здоров'я, великого щастя і багато незабутніх моментів. Нехай у твоєму житті буде більше тепла і радості.
Красиві вірші на іменини
Хай Ангел Хранитель руку подасть
І в день народження диво подарує.
Хай засяє радість в очах,
Хай віра в твоїй душі панує.
Хай поруч він буде і не відходить,
Хай щастя, любов тобі принесе
І вірних друзів тобі нехай знаходить,
А горе і біди навік забере.
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: УПЦ Благовіст, "Гумореска", "Ого".