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День ангела 26 липня: душевні привітання з іменинами у віршах або своїми словами

Четвер 25 липня 2024 22:00
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День ангела 26 липня: душевні привітання з іменинами у віршах або своїми словами Кого привітати з днем ангела у п'ятниця (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Привітання з іменинами можуть бути як простими, так і глибоко зворушливими, веселими чи ніжними. Найголовніше - висловлювати свої побажання з теплом і від щирого серця.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 26 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Сергій
  • Гнат
  • Федір.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде насиченим щасливими моментами добром та любов'ю навколо. Бажаю тобі здоров'я, міцного кохання і невичерпної енергії для досягнення всіх цілей.

***

Зі святом тебе! Нехай святий ангел завжди оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє серце радістю, любов'ю та миром.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, а ми завжди будемо поруч, щоб підтримати. Нехай удача завжди буде на твоєму боці!

***

З Днем ангела! Дякую за те, що ти поруч, наповнюєш моє життя щастям і теплом. Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе від будь-яких труднощів, а наша любов залишатиметься нашим захистом.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб ти завжди знаходив причини для посмішок і радісних моментів, і щоб твоє життя було повним здоров'я, любові і злагоди.

Красиві вірші на іменини

В день Ваших іменин

Бажаємо настрою гарного,

Здоров'я міцного, щастя рясного,

Неба блакитного, сонця привітного.

Буяє весною душі теплота,

Здоров'я міцніє і радість розквітне,

Навік не згасає людська доброта.

Нехай пісні всі милозвучні

Для Вас лунають знов і знов,

Хай будуть в серці нерозлучні

Надія, Віра і Любов!

***

З днем ангела вітаю щиро від душі

Хай із життя підуть усі дощі

Хай кожен день несе тобі лиш щастя

І оминають дім твій всі нещастя.

Хай ангел твій тебе від бід оберігає

Хай Господь Бог щасливу долю посилає

Хай доброта твоє серденько зігріває

А душу хай лиш радість обіймає!

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".

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