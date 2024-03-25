День ангела 26 березня: привітання з іменинами, які усіх розчулять

Хто святкує день ангела 26 березня

Обов'язково привітайте з іменинами людей, який назвали так: Никифор, Ганна, Артем (Артемій), Терентій, Марія, Олександр.

Привітання з днем ангела

"Сьогодні я тебе вітаю з радісним і світлим днем, з днем твого ангела-охоронця. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від негараздів і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю і щастям"

"З днем ангела! Нехай здійсниться все те, про що ти так давно мрієш! Нехай кожен новий день дарує ще більше незабутніх сюрпризів та емоцій! Нехай поруч будуть тільки найближчі люди, які завжди готові подати тобі руку і готові прийняти таким, який ти є!"

"У день ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх".

Щемливий вірш на іменини - різні варіанти

"З Днем Ангела вітаю я тебе!

Бажаю море щастя і любові!

Хай милий ангел береже повік,

Від всіх напастей, труднощів і горя!"

***

"Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!"

***

"День Ангела, який ти зустрічаєш,

Нехай в твоє життя веселкою ввійде,

І все хороше, про що думаєш, гадаєш,

Хай збудеться, а зло нехай піде!".