День ангела 26 березня: привітання з іменинами, які усіх розчулять

Не забувайте вітати з днем ангела людей, яких любите. Підібрати теплі побажання буває важко, але є безліч вже готових варіантів.
У кого іменини 26 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Гумореска", bro1top.
Обов'язково привітайте з іменинами людей, який назвали так: Никифор, Ганна, Артем (Артемій), Терентій, Марія, Олександр.
"З Днем Ангела вітаю я тебе!
Бажаю море щастя і любові!
Хай милий ангел береже повік,
Від всіх напастей, труднощів і горя!"
***
"Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!"
***
"День Ангела, який ти зустрічаєш,
Нехай в твоє життя веселкою ввійде,
І все хороше, про що думаєш, гадаєш,
Хай збудеться, а зло нехай піде!".
До слова, нещодавно стало відомо, коли Україна святкує Великдень у 2024 році.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що купити на великодній стіл вже зараз, щоб зекономити купу грошей.