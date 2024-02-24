День ангела 25 лютого: душевні привітання з іменинами для друзів та рідних

25 лютого не забудьте привітати з іменинами людей, які святкують день ангела за новим церковним календарем. Щирі побажання приємно отримувати усім, тому приділіть час друзям та близьким з іменами нижче.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 25 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Діти та батьки", "Місячний календар", "Привітання", "Гумореска".
Цього дня іменини святкуватимуть: Антон, Євген, Олександр, Тарас, Теодор, Федір
Також привітати з днем ангела можна людей з такими іменами: Мелетій, Гаврило, Євген.
Зазвичай саме такі імена вважаються "зимовими": Анна, Інна, Агнія, Ксенія, Агафія, Христина, Ксенія, Марія, Анастасія, Марфа, Вероніка, Світлана, Валентина, Павла, Євдокія, Феодора, Зоя, Христина.
Придивіться до таких "сильних" та красивих імен: Арсеній, Давид, Захар, Костянтин, Тимофій, Петро, Юліан.
"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного".
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