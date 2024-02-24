День ангела 25 лютого: душевні привітання з іменинами для друзів та рідних

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 25 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Діти та батьки", "Місячний календар", "Привітання", "Гумореска".