День ангела 25 февраля: душевные поздравления с именинами для друзей и родных

25 февраля не забудьте поздравить с именинами людей, празднующих день ангела по новому церковному календарю. Искренние пожелания приятно получать всем, поэтому уделите время друзьям и близким с именами ниже.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует день ангела 25 февраля, как красиво поздравить с именинами, а также как назвать ребенка.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Діти та батьки", "Місячний календар", "Привітання", "Гумореска".
В этот день именины будут праздновать: Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор
Также поздравить с днем ангела можно людей со следующими именами: Мелетий, Гаврило, Евгений.
Обычно именно такие имена считаются "зимними": Анна, Инна, Агния, Ксения, Агафья, Кристина, Ксения, Мария, Анастасия, Марфа, Вероника, Светлана, Валентина, Павла, Евдокия, Феодора, Зоя, Кристина.
Присмотритесь к таким "сильным" и красивым именам: Арсений, Давид, Захар, Константин, Тимофей, Петр, Юлиан.
"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного".
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