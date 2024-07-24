День ангела 25 липня: як красиво вітати з іменинами, аби вразити всіх

Кого вітати з іменинами - список

Макар

Олександр

Ганна

Іраїда.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі натхнення, успіхів у всіх справах і великої любові у житті.

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З Днем Ангела! Нехай цей день стане початком нових перемог і незабутніх вражень. Бажаю, щоб натхнення супроводжувало усі твої мрії і плани.

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Сердечно вітаю з Днем Ангела! Нехай ангели підкажуть тобі правильний шлях і зроблять життя яскравішим. Бажаю, щоб усі твої прагнення здійснювалися, а щастя було постійним супутником.

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі завжди відчувати чарівність у простих речах і насолоджуватись безмежною любов'ю в кожному моменті. Нехай кожен твій крок прокладає шлях до щасливого майбутнього.

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З Днем Ангела! Бажаю тобі незліченної радості, успіхів у всіх починаннях і гармонії у кожному дні. Нехай твоя віра в себе буде непохитною, рішення мудрими, а душа завжди сповнена радості. Нехай кожен день приносить нові можливості та незабутні моменти щастя!

Красиві вірші на іменини

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.