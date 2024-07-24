День ангела 25 липня: як красиво вітати з іменинами, аби вразити всіх

Привітання на іменини можуть створити особливу атмосферу. Люди, що святкують день ангела, безумовно оцінять щирі слова підтримки та зворушливі побажання, які ви можете підготувати заздалегідь.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 25 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі натхнення, успіхів у всіх справах і великої любові у житті.
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З Днем Ангела! Нехай цей день стане початком нових перемог і незабутніх вражень. Бажаю, щоб натхнення супроводжувало усі твої мрії і плани.
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Сердечно вітаю з Днем Ангела! Нехай ангели підкажуть тобі правильний шлях і зроблять життя яскравішим. Бажаю, щоб усі твої прагнення здійснювалися, а щастя було постійним супутником.
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі завжди відчувати чарівність у простих речах і насолоджуватись безмежною любов'ю в кожному моменті. Нехай кожен твій крок прокладає шлях до щасливого майбутнього.
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З Днем Ангела! Бажаю тобі незліченної радості, успіхів у всіх починаннях і гармонії у кожному дні. Нехай твоя віра в себе буде непохитною, рішення мудрими, а душа завжди сповнена радості. Нехай кожен день приносить нові можливості та незабутні моменти щастя!
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива(ий) разом з ним!
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Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".