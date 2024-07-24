День ангела 25 июля: как красиво поздравлять с именинами, чтобы поразить всех

Кого поздравлять с именинами - список

Макар

Александр

Анна

Ираида.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Желаю тебе вдохновения, успехов во всех делах и большой любви в жизни.

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С Днем Ангела! Пусть этот день станет началом новых побед и незабываемых впечатлений. Желаю, чтобы вдохновение сопровождало все твои мечты и планы.

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Сердечно поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангелы подскажут тебе правильный путь и сделают жизнь ярче. Желаю, чтобы все твои стремления сбывались, а счастье было постоянным спутником.

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю тебе всегда чувствовать очарование в простых вещах и наслаждаться безграничной любовью в любом моменте. Пусть каждый твой шаг прокладывает путь к счастливому будущему.

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С Днем Ангела! Желаю тебе бесчисленной радости, успехов во всех начинаниях и гармонии в каждом дне. Пусть твоя вера в себя будет непоколебима, решения мудры, а душа всегда полна радости. Пусть каждый день приносит новые возможности и незабываемые моменты счастья!

Красивые стихи на именины

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.