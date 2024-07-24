ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День ангела 25 липня: як красиво вітати з іменинами, аби вразити всіх

Середа 24 липня 2024 22:00
UA EN RU
День ангела 25 липня: як красиво вітати з іменинами, аби вразити всіх Кого привітати з днем ангела у четвер (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Привітання на іменини можуть створити особливу атмосферу. Люди, що святкують день ангела, безумовно оцінять щирі слова підтримки та зворушливі побажання, які ви можете підготувати заздалегідь.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 25 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Макар
  • Олександр
  • Ганна
  • Іраїда.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі натхнення, успіхів у всіх справах і великої любові у житті.

***

З Днем Ангела! Нехай цей день стане початком нових перемог і незабутніх вражень. Бажаю, щоб натхнення супроводжувало усі твої мрії і плани.

***

Сердечно вітаю з Днем Ангела! Нехай ангели підкажуть тобі правильний шлях і зроблять життя яскравішим. Бажаю, щоб усі твої прагнення здійснювалися, а щастя було постійним супутником.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі завжди відчувати чарівність у простих речах і насолоджуватись безмежною любов'ю в кожному моменті. Нехай кожен твій крок прокладає шлях до щасливого майбутнього.

***

З Днем Ангела! Бажаю тобі незліченної радості, успіхів у всіх починаннях і гармонії у кожному дні. Нехай твоя віра в себе буде непохитною, рішення мудрими, а душа завжди сповнена радості. Нехай кожен день приносить нові можливості та незабутні моменти щастя!

Красиві вірші на іменини

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Раніше ми публікували як правильно поводитися у храмі та пояснення церковного етикету для новачків.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Свята Церковний календар
NEWS
Графіки відключення світла завтра будуть діяти лише шість годин: коли саме
Графіки відключення світла завтра будуть діяти лише шість годин: коли саме