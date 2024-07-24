День ангела 25 июля: как красиво поздравлять с именинами, чтобы поразить всех
Поздравления на именины могут создать особую атмосферу. Люди, празднующие день ангела, безусловно оценят искренние слова поддержки и трогательные пожелания, которые вы можете подготовить заранее.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 25 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Макар
- Александр
- Анна
- Ираида.
Поздравление с днем ангела прозой
Поздравляю с Днем Ангела! Желаю тебе вдохновения, успехов во всех делах и большой любви в жизни.
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С Днем Ангела! Пусть этот день станет началом новых побед и незабываемых впечатлений. Желаю, чтобы вдохновение сопровождало все твои мечты и планы.
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Сердечно поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангелы подскажут тебе правильный путь и сделают жизнь ярче. Желаю, чтобы все твои стремления сбывались, а счастье было постоянным спутником.
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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю тебе всегда чувствовать очарование в простых вещах и наслаждаться безграничной любовью в любом моменте. Пусть каждый твой шаг прокладывает путь к счастливому будущему.
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С Днем Ангела! Желаю тебе бесчисленной радости, успехов во всех начинаниях и гармонии в каждом дне. Пусть твоя вера в себя будет непоколебима, решения мудры, а душа всегда полна радости. Пусть каждый день приносит новые возможности и незабываемые моменты счастья!
Красивые стихи на именины
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива(ий) разом з ним!
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Гумореска".