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День ангела 25 квітня: у кого іменини та як красиво вітати зі святом

Кого вітати з іменинами 25 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - досить важливе свято. Іменинникам завжди приємно отримувати вітання, адже не усі пам'ятають про цю подію.

У кого день ангела 25 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Moonzori, "Рівне 1".

Іменинники 25 квітня

Цього дня привітайте з особливим святом людей з такими іменами:

  • Василь
  • Марк
  • Ніка
  • Сергій.

Як красиво привітати з днем ангела своїми словами

  • Вітаю! Найщасливіших довгих років життя у здоров'ї, достатку та коханні під мирним небом України!"
  • "Вітаю з іменинами! Нехай життєвий політ буде цікавим, яскравим, наповненим хорошими подіями та досягненнями!"
  • "Щирі вітання! Нехай ваші мрії і побажання стануть дійсністю, щедро прикрасивши ваше життя"
  • "Мої вітання з Днем ангела! Нехай життєва дорога стелиться яскравою мозаїкою!"
  • "Щирі вітання з іменинами. Рясних Божих благословень в усіх сферах життя!".

Вірш на іменини

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

До слова, нещодавно ми вже розповідали, коли буде Трійця в Україні.

Окрім цього, раніше стало відомо, що ПЦУ розвіяла міф, який нам нав'язала російська церква.

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