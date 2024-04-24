День ангела 25 квітня: у кого іменини та як красиво вітати зі святом

День ангела - досить важливе свято. Іменинникам завжди приємно отримувати вітання, адже не усі пам'ятають про цю подію.
У кого день ангела 25 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Moonzori, "Рівне 1".
Цього дня привітайте з особливим святом людей з такими іменами:
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
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