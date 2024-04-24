День ангела 25 апреля: у кого именины и как красиво поздравлять с праздником

День ангела - достаточно важный праздник. Именинникам всегда приятно получать поздравления, ведь не все помнят об этом событии.
У кого день ангела 25 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Moonzori, "Рівне 1".
В этот день поздравьте с особым праздником людей с такими именами:
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
Кстати, недавно мы уже рассказывали, когда будет Троица в Украине.
Кроме того, ранее стало известно, что ПЦУ развеяла миф, который нам навязала русская церковь.