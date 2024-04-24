День ангела 25 квітня: у кого іменини та як красиво вітати зі святом

День ангела - досить важливе свято. Іменинникам завжди приємно отримувати вітання, адже не усі пам'ятають про цю подію.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Moonzori, "Рівне 1".

У кого день ангела 25 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Хай Ангел на іменини Здійснить всі бажання, Несе щастя щохвилини, Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає І додасть здоров‘я, Мудрістю благословляє, Добром і любов'ю!".

Цього дня привітайте з особливим святом людей з такими іменами:

До слова, нещодавно ми вже розповідали, коли буде Трійця в Україні.

Окрім цього, раніше стало відомо, що ПЦУ розвіяла міф, який нам нав'язала російська церква.