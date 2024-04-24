День ангела 25 квітня: у кого іменини та як красиво вітати зі святом
Кого вітати з іменинами 25 квітня (ілюстрація: freepik.com)
День ангела - досить важливе свято. Іменинникам завжди приємно отримувати вітання, адже не усі пам'ятають про цю подію.
У кого день ангела 25 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Moonzori, "Рівне 1".
Іменинники 25 квітня
Цього дня привітайте з особливим святом людей з такими іменами:
- Василь
- Марк
- Ніка
- Сергій.
Як красиво привітати з днем ангела своїми словами
- Вітаю! Найщасливіших довгих років життя у здоров'ї, достатку та коханні під мирним небом України!"
- "Вітаю з іменинами! Нехай життєвий політ буде цікавим, яскравим, наповненим хорошими подіями та досягненнями!"
- "Щирі вітання! Нехай ваші мрії і побажання стануть дійсністю, щедро прикрасивши ваше життя"
- "Мої вітання з Днем ангела! Нехай життєва дорога стелиться яскравою мозаїкою!"
- "Щирі вітання з іменинами. Рясних Божих благословень в усіх сферах життя!".
Вірш на іменини
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
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