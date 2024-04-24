День ангела 25 апреля: у кого именины и как красиво поздравлять с праздником
Кого поздравлять с именинами 25 апреля (иллюстрация: freepik.com)
День ангела - достаточно важный праздник. Именинникам всегда приятно получать поздравления, ведь не все помнят об этом событии.
У кого день ангела 25 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Moonzori, "Рівне 1".
Именинники 25 апреля
В этот день поздравьте с особым праздником людей с такими именами:
- Василий
- Марк
- Ника
- Сергей.
Как красиво поздравить с днем ангела своими словами
- Поздравляю! Самых счастливых долгих лет жизни в здоровье, довольстве и любви под мирным небом Украины!"
- "Поздравляю с именинами! Пусть жизненный полет будет интересным, ярким, наполненным хорошими событиями и достижениями!"
- "Искренние поздравления! Пусть ваши мечты и пожелания станут действительностью, щедро украсив вашу жизнь"
- "Мои поздравления с Днем ангела! Пусть жизненный путь стелется яркой мозаикой!"
- "Искренние поздравления с именинами. Обильных Божьих благословений во всех областях жизни!".
Стихотворение на именины на украинском языке
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
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