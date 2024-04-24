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День ангела 25 апреля: у кого именины и как красиво поздравлять с праздником

Среда 24 апреля 2024 22:02
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День ангела 25 апреля: у кого именины и как красиво поздравлять с праздником Кого поздравлять с именинами 25 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - достаточно важный праздник. Именинникам всегда приятно получать поздравления, ведь не все помнят об этом событии.

У кого день ангела 25 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Moonzori, "Рівне 1".

Именинники 25 апреля

В этот день поздравьте с особым праздником людей с такими именами:

  • Василий
  • Марк
  • Ника
  • Сергей.

Как красиво поздравить с днем ангела своими словами

  • Поздравляю! Самых счастливых долгих лет жизни в здоровье, довольстве и любви под мирным небом Украины!"
  • "Поздравляю с именинами! Пусть жизненный полет будет интересным, ярким, наполненным хорошими событиями и достижениями!"
  • "Искренние поздравления! Пусть ваши мечты и пожелания станут действительностью, щедро украсив вашу жизнь"
  • "Мои поздравления с Днем ангела! Пусть жизненный путь стелется яркой мозаикой!"
  • "Искренние поздравления с именинами. Обильных Божьих благословений во всех областях жизни!".

Стихотворение на именины на украинском языке

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

Кстати, недавно мы уже рассказывали, когда будет Троица в Украине.

Кроме того, ранее стало известно, что ПЦУ развеяла миф, который нам навязала русская церковь.

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