День ангела 25 апреля: у кого именины и как красиво поздравлять с праздником

День ангела - достаточно важный праздник. Именинникам всегда приятно получать поздравления, ведь не все помнят об этом событии.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Moonzori, "Рівне 1".

У кого день ангела 25 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В этот день поздравьте с особым праздником людей с такими именами:

Кстати, недавно мы уже рассказывали, когда будет Троица в Украине.

Кроме того, ранее стало известно, что ПЦУ развеяла миф, который нам навязала русская церковь.