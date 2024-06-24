День ангела 25 червня: душевні привітання для іменинників у віршах та прозі

День ангела - це особливий день для кожної людини, коли святкується ім'я святого покровителя. Якщо ви бажаєте порадувати друга, рідну людину або колегу, не забудьте підготувати привітання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 25 червня та як правильно вітати з днем ангела.
З Днем Ангела! Бажаю тобі багато щасливих моментів, наповнених сміху та тепла. Нехай кожен день життя буде наповнений миром і любов'ю, а віра в майбутнє ніколи не покидає тебе.
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У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі міцного здоров'я, безмежного щастя і невичерпної енергії. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до світла та успіху!
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Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен твій крок веде до нових, захопливих можливостей, а дорога життя буде вкрита килимом із щасливих моментів.
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У День ангела я хочу побажати, щоб твій ангел-охоронець завжди тебе оберігав і допомагав у всіх твоїх справах - як вдома, так і на роботі. Нехай усі твої зусилля завжди вдаються, а тебе супроводжують удача, процвітання та успіх.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було лише ясні дні! Нехай твій Ангел-охоронець завжди оберігає тебе і благословляє кожну дію, допомагаючи у всіх починаннях. Нехай він освітлює твій життєвий шлях і захищає своїми крилами! Щасливого свята!
Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!
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Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Велика українська енциклопедія, "Гумореска".