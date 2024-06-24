День ангела 25 червня: душевні привітання для іменинників у віршах та прозі

Кого вітати з іменинами - список

Яків

Василь.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю тобі багато щасливих моментів, наповнених сміху та тепла. Нехай кожен день життя буде наповнений миром і любов'ю, а віра в майбутнє ніколи не покидає тебе.

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У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі міцного здоров'я, безмежного щастя і невичерпної енергії. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до світла та успіху!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен твій крок веде до нових, захопливих можливостей, а дорога життя буде вкрита килимом із щасливих моментів.

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У День ангела я хочу побажати, щоб твій ангел-охоронець завжди тебе оберігав і допомагав у всіх твоїх справах - як вдома, так і на роботі. Нехай усі твої зусилля завжди вдаються, а тебе супроводжують удача, процвітання та успіх.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було лише ясні дні! Нехай твій Ангел-охоронець завжди оберігає тебе і благословляє кожну дію, допомагаючи у всіх починаннях. Нехай він освітлює твій життєвий шлях і захищає своїми крилами! Щасливого свята!

Красиві вірші на іменини

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно -

Покажи, як бути чемним!

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Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.