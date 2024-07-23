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День ангела 24 липня: найкращі привітання для іменинників

Вівторок 23 липня 2024 22:00
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День ангела 24 липня: найкращі привітання для іменинників Кого привітати з днем ангела у середу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На іменини зазвичай бажають щастя, любові та духовного зростання. Також можна додати свої власні слова, щоб показати, як багато ця людина значить для вас.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 24 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Давид
  • Іван
  • Анатолій
  • Опанас
  • Борис
  • Микола
  • Роман
  • Гліб
  • Христина.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе від усіх бід, а якщо знадобиться, ми разом прийдемо на допомогу. Бажаю тобі багато щастя та радості!

***

Вітаю зі святом! Нехай твої близькі завжди будуть здорові та щасливі завдяки твоєму світлу і теплу. Бажаю гармонії в родині, успіхів у всіх справах, достатку у житті та удачі в кожному починанні.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, а коли йому потрібно буде відпочити, я готовий прийти на допомогу і подбати про тебе. Вітаю!

***

Зі святом іменин! Нехай цей день буде сповнений щирих усмішок, радісних подій і теплих обіймів. Бажаю тобі безмежної любові, гармонії в душі і здійснення всіх мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець, що стоїть на варті правди та справедливості, завжди захищає тебе від негараздів і приносить у життя успіхи та досягнення.

Красиві вірші на іменини

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще - нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".

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