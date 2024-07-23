День ангела 24 липня: найкращі привітання для іменинників
На іменини зазвичай бажають щастя, любові та духовного зростання. Також можна додати свої власні слова, щоб показати, як багато ця людина значить для вас.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 24 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Давид
- Іван
- Анатолій
- Опанас
- Борис
- Микола
- Роман
- Гліб
- Христина.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе від усіх бід, а якщо знадобиться, ми разом прийдемо на допомогу. Бажаю тобі багато щастя та радості!
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Вітаю зі святом! Нехай твої близькі завжди будуть здорові та щасливі завдяки твоєму світлу і теплу. Бажаю гармонії в родині, успіхів у всіх справах, достатку у житті та удачі в кожному починанні.
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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, а коли йому потрібно буде відпочити, я готовий прийти на допомогу і подбати про тебе. Вітаю!
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Зі святом іменин! Нехай цей день буде сповнений щирих усмішок, радісних подій і теплих обіймів. Бажаю тобі безмежної любові, гармонії в душі і здійснення всіх мрій.
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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець, що стоїть на варті правди та справедливості, завжди захищає тебе від негараздів і приносить у життя успіхи та досягнення.
Красиві вірші на іменини
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще - нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".